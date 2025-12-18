Мужчины и женщины рассказали о вещах, убивающих желание во время секса

Женщины и мужчины пожаловались на вещи, уничтожающие, на их взгляд, желание во время секса. Эту тему они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

© Lenta.ru

Для некоторых таким препятствием становятся проблемы со здоровьем.

«У меня сахарный диабет, и гипогликемия довольно часто сводит на нет все шансы продолжать, пока я не перекушу. Это очень неловко, особенно с новым партнером. Очень унизительно говорить кому-то: "Нет, на самом деле ты мне очень нравишься, но если я прямо сейчас не съем немного яблочного пюре, то потеряю сознание"», – Paratrooper101x пользовательница Reddit

Несколько человек признались, что потеряли интерес к сексу, когда их назвали чужим именем.

«А недавно мы занимались жестким сексом, и она воскликнула: «О, о, вот здесь, Майкл, пожалуйста». К вашему сведению, меня зовут не Майкл. Она уставилась на меня, осознав свою ошибку, перепугалась. Я сразу же остановился, оделся и ушел, не сказав ни слова. Отправил ей сообщение, чтобы она ушла из дома на несколько часов и я мог собрать свои вещи», – Nephilim6853, пользователь Reddit.

У некоторых пропадает желание, когда они чувствуют, что в общении с партнером появились проблемы.

«Например, если я чувствую, что что-то не так, а партнер просто игнорирует это или продолжает заниматься чем занимался, не интересуясь моим состоянием, это мгновенно рушит для меня атмосферу. Ощущение комфорта и уважения гораздо важнее всего остального», – SweetpeaSmiley, пользовательница Reddit.

Ранее женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.