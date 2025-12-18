Психолог назвал причины возникновения тревожности

Психолог назвала причины возникновения тревожности
Мозг включает защитную функцию, когда не понимает, что происходит.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Юлия Куликова-Цай.
«Тревожность возникает тогда, когда мозг не понимает, что происходит. Это одна из защитных функций нашего мозга, чтобы не перегреться, продолжать эффективно работать. Это такой сигнал, катализатор происходящего, чтобы мы обратили на это внимание. Но надо оценивать то, что происходит вокруг».
