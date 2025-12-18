Как меняются траты на свидания в декабре

В предновогоднее время мужчины и женщины по-разному относятся к свиданиям: каждый второй мужчина считает декабрьские встречи особенными, а 83% из них готовы тратить больше обычного. А вот для 60% женщин это просто одно из рядовых знакомств. Это показало исследование дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

© Газета.Ru

Декабрьские свидания для мужчин и женщин особенные по разным причинам. Для мужчин это прежде всего про душевное тепло — обнимашки, уют и совместные вечера под пледом (25%), на втором месте — праздничная атмосфера города с катками, ярмарками и огнями (23%). На третьем месте — повышенная готовность к новым знакомствам (21%).

У женщин в декабре важнее всего ощущение «чистого листа» и возможность начать что-то новое (26%), на втором месте — сам формат свиданий как праздника, с прогулками по украшенному городу (23%). Желание уюта и обнимашек оказывается на последнем месте (15%). Также 20% респонденток отмечают, что в декабре люди становятся более открытыми к новым знакомствам и общению.

Декабрь располагает к дополнительным расходам на свидания, особенно мужчин. Более 83% готовы тратить больше обычного: 51% — в разумных пределах, а 33% без особых ограничений. Лишь 17% опрошенных не меняют свой бюджет. Среди женщин 52% готовы увеличить траты по сравнению с обычным периодом, 21% допускают дополнительные расходы, а 28% предпочитают придерживаться привычной суммы.

Каждый пятый мужчина признается, что в декабре готов потратить на одно свидание более 15 000 рублей. Еще 26% ориентируются на бюджет от 3000 до 5000 рублей, а 14% готовы закладывать на встречу от 5000 до 8000 рублей.

Мужчины в преддверии Нового года чаще инвестируют в сам сценарий свидания — то, как пройдет встреча и какое впечатление она оставит. В ход идут горячие напитки во время зимних прогулок (37%), ужины в ресторанах (36%), новогодние презенты для новой знакомой (33%) и сезонные развлечения вроде катков и ярмарок (30%).

У женщин расходы начинаются задолго до самой встречи. 46% заранее покупают теплую и красивую одежду для прогулок, 38% тратят деньги на маникюр, косметологию и уход, и столько же — на небольшой подарок партнеру.

Для многих мужчин новогодний подарок — естественный жест внимания. Почти 87% готовы порадовать новую знакомую: 38% делают это без сомнений, а еще 49% решаются на подарок, если все складывается удачно.

Женщины в этом вопросе осторожнее. Чаще всего они готовы к подарку только при хорошем развитии отношений (52%), каждая пятая не ставит дополнительных условий, а почти треть предпочитает не торопить события и считает, что время для подарков еще не пришло.

Россияне в целом не хотят встречать Новый год в одиночестве: для 68% мужчин и 66% женщин важно провести эту ночь с кем-то рядом, но мотивация у мужчин и женщин разная. 60% мужчин хотят начать Новый год с новой девушкой, для 43% важно разделить праздничное настроение, а 14% признаются, что ищут компанию на праздничную неделю — с оливье и фильмами.

Для женщин на первом месте — разделить атмосферу праздника с новым знакомым (59%), еще 40% хотят начать новый год с близким человеком. Для 23% важна «домашняя» сторона праздников — украшение дома и приготовление угощений для любимого.

К декабрьским знакомствам россияне подходят по-разному. Мужчины чаще оставляют пространство для разных сценариев: 37% верят в новогоднее чудо и возможность встретить сильные чувства без четкого плана на будущее. Еще 28% рассматривают этот период как шанс создать серьезные устойчивые отношения, а 9% допускают легкую праздничную историю без долгосрочных сценариев.

Женщины, напротив, чаще ищут в декабрьских знакомствах именно любовь. Более половины (53%) надеются встретить близкого человека, почти 29% выбирают приятное общение без жестких ожиданий, и лишь 2% изначально относятся к знакомствам как к новогоднему флирту.