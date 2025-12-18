Психолог объяснила, в чем причина нелюбви к Новому году

Почему некоторые люди избегают новогодней суеты, а то и вовсе испытывают раздражение при виде елок и гирлянд? Психолог Гульнара Тайчинова поделилась своими наблюдениями, объяснив, что за подобным отношением нередко скрываются глубокие психологические корни.

© runews24.ru

Эксперт подчеркивает, что неприязнь к Новому году – это не обязательно признак проблем с психикой. Скорее, это индивидуальная стратегия адаптации к собственным чувствам, переживаниям и потребностям. По словам Тайчиновой, искреннее признание в том, что человеку комфортно без праздничной мишуры, куда лучше навязанного веселья.

Среди возможных причин отторжения Нового года психолог выделяет детские разочарования, когда завышенные ожидания от подарков не оправдывались, или когда взрослые, уставшие от предновогодней гонки, выясняли отношения. Это формирует у ребенка представление о празднике как о дне неоправданных надежд.

Потеря веры в Деда Мороза также может сыграть свою роль, лишая праздник волшебства. Взрослые начинают видеть в Новом годе некий коллективный самообман, от участия в котором они отказываются. Негативные переживания, связанные с праздниками, такие как расставания или трагические события, также могут наложить отпечаток.

Некоторые люди просто не выносят шумные компании и обязательное веселье, испытывая от этого стресс. Прагматичный взгляд на жизнь также может быть причиной: такие люди не верят в символическое «новое начало» и считают массовую суету бессмысленной.

Психолог в интервью ФедералПресс подчеркнула, что одиночество в новогоднюю ночь усиливает чувство тоски, поэтому некоторые предпочитают принижать значение праздника, чтобы избежать боли от отсутствия близких. Усталость от завышенных ожиданий и депрессивное состояние также могут стать причиной игнорирования Нового года.