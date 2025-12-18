На финишной прямой: десять вещей, которые стоит сделать до конца года

Десять, девять, восемь… последние дни уходящего года всегда напоминают какую-то карусель — в предновогодней суматохе так легко забыть что-то по-настоящему важное. На самом деле, это лучший период для того, чтобы замедлиться, услышать себя, подвести некоторые итоги и определиться с будущими целями.

Как отмечает эксперт по голосу, речи и коммуникации Седа Каспарова, сейчас — лучший момент, чтобы наладить самим собой. Пока вокруг начинают сверкать гирлянды и множатся списки дел, попробуйте вернуть внимание внутрь: что для вас действительно важно? Что вы хотите сохранить, а что — отпустить?

Вот десять шагов, которые помогут завершить год осознанно, с благодарностью и легкостью.

1. Составьте список своих достижений, даже самых маленьких

В потоке дел мы часто забываем, сколько всего уже сделали. Вспомните, что получилось: проект, который завершили, сложный разговор, на который решились, или просто утро, когда вы нашли силы встать и продолжить этот день.

«Когда видишь все это перед собой, появляется чувство уважения к прожитому году», — говорит эксперт.

2. Разберите телефон — удалите старые чаты, фото, контакты

Цифровой шум крадет внимание не хуже внешнего. Освободите память телефона и вместе с ним немного пространства в голове.

«Иногда достаточно удалить пару старых переписок, чтобы почувствовать легкость, будто проветрили комнату», — советует эксперт.

3. Проведите цифровой детокс хотя бы на сутки

Попробуйте провести день без ленты новостей и уведомлений. Да, понимаем: сначала будет непривычно и даже тревожно, но очень скоро вы заметите, как возвращается ясность мыслей.

«Этот день можно посвятить прогулке, чтению или просто молчанию — пусть внутренний голос прозвучит громче внешнего», — советует Седа Каспарова.

4. Найдите хобби, которое вас вдохновляет

Сегодня — отличное время для расширения горизонтов. Это может быть кулинарный мастер-класс, урок иностранного языка с целью изучить один из разделов к концу года, пробное занятие по пению или танцам. Все, что помогает почувствовать живой интерес к жизни и возвращает ощущение движения.

5. Скажите слова благодарности тем, кто был рядом

Иногда одно короткое сообщение может согреть человека сильнее, чем длинная речь. Поблагодарите тех, кто вас поддерживал, помогал, вдохновлял в этом году.

«Такие слова не только соединяют, но и наполняют нас самих напоминанием, что рядом есть люди, на которых можно опереться», — говорит эксперт.

6. Сформулируйте три главные ценности, которые хотите нести в 2026 год

Подумайте: что для вас действительно важно? Честность, свобода, забота, развитие, любовь?

«Эти ценности станут вашим внутренним навигатором, который поможет не терять направление в течение года, каким бы насыщенным он ни был», — советует Седа.

7. Устройте себе уикенд тишины

Новый тренд silent-retreats — это возможность побыть наедине с собой, услышать природу и свои мысли.

«Если нет возможности уехать далеко, просто выберитесь за город, прогуляйтесь в лесу, или хотя бы в парке рядом с домой, оставив телефон дома. Иногда именно тишина становится лучшим способом перезагрузки», — советует эксперт.

8. Спланируйте одно большое событие 2026 года, которое наполнит вас смыслом

Это может быть путешествие, обучение, участие в проекте или даже просто идея, которую давно хотелось воплотить. Запишите ее в календарь и пусть настанет заветным маячком, точкой притяжения, напоминанием, что впереди есть что-то хорошее.

9. Составьте план на январские праздники

Пока все заняты декабрьской суетой, вы можете продумать, как провести каникулы так, чтобы действительно отдохнуть. Не так, как ждет окружение, а так, как хочется именно вам. Спокойствие, прогулки, встречи с близкими — все это возвращает энергию и вдохновение.

10. Найдите наставника или человека, который вас вдохновляет

Иногда один разговор с таким человеком способен расставить все по местам и дать жизни новое направление.

«Наставник помогает увидеть себя со стороны и напомнить, что вы можете больше, чем думаете», — говорит Седа.

Готовиться к Новому году — значит не только составлять планы на новогодние каникулы, покупать подарки, но и завершать старое с благодарностью. Это время, когда вы можете заглянуть вглубь себя и понять свои истинные цели, желания и мотивацию. Пусть это станет отправной точкой, заделом на будущее, где вы будете чувствовать себя умиротворенной, счастливой и спокойной.