Девять вещей, которые стоит отпустить с возрастом

Многие​‍​‌‍​‍‌ думают, что старость — время внутреннего спокойствия. На деле же, многие из нас опять оказываются в постоянной гонке из-за того, что должны сделать. Автор канала «Рассказывает психолог» уверена, что настоящее счастье начинается с умения быть ленивыми там, где это нужно.

© ГлагоL

Перестаньте оправдывать свои желания. Вы можете хотеть чего-то только для себя, без оглядки на других. Примите это право как данность — это не эгоизм, а ваша свобода.

Не копите ненужные вещи. «На всякий случай» быстро превращается в очередной пылесборник. Освободите пространство дома — за ним придет и свобода в голове.

Оставьте попытки перевоспитать близких. Люди меняются только по собственному желанию, так что принимайте их такими, какими они есть, или ограничьте общение, если совсем не справляетесь.

Не угождайте всем подряд. Навык уметь отвечать «нет» — не про грубость, а про личные границы. Если на вас обижаются за это, подумайте, что человеку может быть важно ваше время, а не вы.

Забудьте про идеальность. Внуки в конце концов будут помнить о том, как вы их баловали, а не об идеально вымытых полах. Позвольте себе иногда быть «ленивой» хозяйкой.

Не бойтесь выглядеть смешно. Делайте то, что хочется вам: пойте в своем саду, танцуйте, носите разноцветные майки. Не соответствуйте чужим ожиданиям «солидного» возраста.

Отпустите контроль. Вы не несете ответственность за жизнь и ошибки детей и внуков. Это путь тех, кто сейчас взрослеет и набивает собственные шишки, как раньше это делали вы.

Не драматизируйте прошлое. Бесконечное переживание старых ошибок и обид крадет настоящее. Простите себя и тех, кто вас обидел, и живите сегодня.

Не откладывайте радость. Счастье — это не цель, а стиль жизни. Не думайте, что для него настанет подходящий момент — займитесь любимым делом или исполните мечту прямо сейчас.