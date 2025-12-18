Какие слова сильнее всего влияют на нас

Звучание слов влияет на то, насколько хорошо мы их запоминаем и насколько глубоко обрабатываем их смысл. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Cognition.

Ученые проанализировали корпус из 51 миллиона слов разговорного американского английского, собранных из субтитров к фильмам и сериалам. С помощью методов теории информации каждому слову присвоили показатель сюрпризности — он отражал, насколько необычны входящие в него сочетания гласных и согласных.

Затем эти данные сопоставили с результатами экспериментов по восприятию речи, чтению и распознаванию слов. Участников просили, например, определить, является ли услышанное слово реальным, или вспомнить слова, которые они видели ранее.

Анализ показал, что так называемые «наглядные» или конкретные слова — такие как «собака» или «цветок» — не только легче вызывают визуальные образы, но и обладают более высокой неожиданностью звучания. В результате они обрабатываются глубже и запоминаются лучше, чем абстрактные или менее конкретные слова вроде «сюжет» или «оглушать».

По мнению авторов, этот эффект может быть неслучайным. Они предполагают, что язык со временем «подстраивается» так, чтобы важные для выживания и взаимодействия понятия выделялись не только по смыслу, но и по звучанию. Необычные фонетические формы привлекают внимание и снижают риск спутать значимое слово с другим.

Полученные результаты ставят под сомнение классическое представление о том, что связь между звучанием слова и его значением полностью произвольна. Исключения, такие как звукоподражательные слова, были известны и раньше, однако новое исследование показывает, что подобная связь может быть шире и затрагивать обычную лексику.

