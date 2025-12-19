Врач объяснил феномен «горящего» пениса во время секса

Врач Бабак Ашрафи объяснил, почему возникает так называемый феномен «горящего» пениса. Об этой необычной проблеме он побеседовал с изданием Metro.

© Lenta.ru

Ашрафи рассказал об этом феномене, комментируя историю мужчины по имени Джек, который пожаловался на то, что во время секса его пенис слишком разогревается, из-за чего ему трудно испытать оргазм. Врач объяснил, что неприятные ощущения в таких случаях могут быть связаны с тем, что сексуальное возбуждение вызывает значительное увеличение притока крови к половому члену.

«Кровь теплая. В сочетании с тесным контактом с кожей и трением это может создать ощущение тепла», — объяснил он.

Ашрафи добавил, что другими причинами «горящего» пениса могут стать сухость или раздражение кожи, а также кожные заболевания и различные инфекции.

«Умеренное тепло во время секса — это нормально, но от сильного или неприятного жара, который не дает испытать удовольствие или оргазм, не стоит отмахиваться. Если это происходит регулярно, на это стоит обратить внимание», — предупредил он.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, уверенной, что ее муж одержим измерением длины пениса. По словам автора письма, ее мужу за 40, и в последние месяцы он постоянно измеряет свой член, переживая, что орган уменьшается.