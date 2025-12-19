Эксперт предупредил об опасности секса с бывшим партнером

Сексолог Эрика Тинен заявила, что секс с бывшим партнером далеко не всегда является хорошей идеей. Об опасности возобновления интимных отношений после расставания она предупредила в беседе с изданием Metropoles.

По словам Тинен, такой секс представляет опасность в том случае, если к бывшему партнеру еще остались чувства. Человек может согласиться на половой акт в надежде на возобновление отношений. Однако при подобном сценарии вероятность боли и разочарования очень высока, подчеркнула специалистка.

«Секс с бывшим партнером может быть хорош, если он происходит случайно, по воле судьбы, как неожиданная встреча, которая возрождает старые желания. Если человек начинает искать бывшего партнера, только чтобы удовлетворить свою тоску, секс впоследствии вызовет сожаление или замешательство», — пояснила она.

Ранее сексолог Мирослава Красова предупредила женщин о вреде порнографии. Она убеждена, что фильмы для взрослых приводят к появлению нереалистичных представлений о сексе.