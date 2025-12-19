Женщинам дали главный секс-совет на 2026 год

Сексолог Ольга Василенко дала женщинам главный секс-совет на 2026 год. Его она озвучила во время интервью для YouTube-канала «Света вокруг света».

Василенко призвала посвятить весь следующий год изучению собственного тела.

«Это правда очень увлекательно. Каждый день или хотя бы через день, если вы женщина, наносите на свое тело что-нибудь не чтобы его увлажнить, а чтобы просто прикоснуться к себе», — объяснила она.

Специалистка посоветовала каждой женщине представить себя маленькой девочкой и дать себе нежность и заботу, которых не хватило в детстве. Всего через один-два месяца такой практики, по ее словам, можно почувствовать совершенно новые ощущения во время секса. Более того, этим способом даже можно обнаружить у себя эрогенные зоны, которые ранее не были известны, добавила Василенко.

«Но только не делайте это быстро и поверхностно. Буквально даже три минуты, но можете глаза закрыть и погрузиться в эти ощущения», — заключила она.

