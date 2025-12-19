Где проходит грань между здоровым эгоизмом и его токсичной формой?

Слово «эгоист» долгое время звучало как приговор, обрекающий на общественное порицание. Но жизнь показывает, что те, кто растворяется в нуждах окружающих, чаще оказываются в состоянии тяжелого выгорания. Как пишет издание Lady.Pravda.Ru, здоровый инстинкт самосохранения и забота о себе — не недостаток, а основа психологического благополучия.

© Вести Подмосковья

Эгоизм, понимаемый как разумная забота о себе — не порок, а дар эволюции, тесно связанный с инстинктом выживания. Важно, чтобы он выражался не в потребительском отношении к другим, а в здравой заботе о собственном ресурсе. Крайности разрушительны: как позиция «махрового эгоиста», видящего в партнере лишь инструмент для достижения своих целей, так и путь «вечного альтруиста», не умеющего выстраивать личные границы.

Где же проходит грань между здоровым эгоизмом и его токсичной формой? Ключевое отличие, как пишет источник, заключается в отношении к другим. Здоровый эгоист ведет полноценную жизнь и заботится о себе, не ущемляя интересы близких. Токсичный эгоист оценивает любую ситуацию исключительно через призму личной выгоды, возлагая вину за свои неудобства на окружающих.