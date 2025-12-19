Это же не измена: как соцсети размывают понятие верности в паре

Комментарии под фото других женщин, лайки и, тем более переписки уже не первое десятилетие тревожат дам, состоящих в серьезных отношениях или браке. Казалось бы, какая нелепость. Виртуальный мир не сравнить с реальностью, там будто все не по-настоящему. Но порой оказывается, что именно с безобидных знаков внимания и начинается настоящий роман, перетекающий в тайные томные встречи. Психолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit объяснила, что на самом деле можно считать изменой и верными признаками грядущей неверности.

Всего лишь лайк или дурной знак?

Она сразу обозначила четыре стратегии партнера, который «зависает» в соцсетях, рассматривая снимки недоступных, но желанных красавиц. Первый вариант — не скрывать от любимой женщины, что иногда ему хочется похвалить другую за достижения, приятную внешность или просто красочное фото. Второй — упрямо утверждать, что никакие дамы его больше не интересуют в принципе. В такое поверить довольно сложно, ведь даже самый верный и достойный мужчина не в силах устоять при виде хорошенькой девушки.

«Третий вариант — похвалить другую втихаря, чтобы не открывать партнеру своих чувств и реакций. Этот вариант мутный, опасный, он предполагает скрываемое личное пространство, небезопасную партнерскую атмосферу, недоверие. Если такое у вас случается, то вам нужна семейная терапия, ну или серьезная ревизия отношений», — предупреждает Екатерина.

Адекватный подход против патологии

Эксперт подчеркивает, что большую роль играет отношение обоих партнеров к значимости виртуальных знаков внимания. Если оба относятся к просмотру чужих фото, как к развлечению, заходят в соцсети на других посмотреть, оценить, что у них нового, ну и себя показать — то ничего криминального в этом нет. Но в случае, если супруг или возлюбленный (ну или вы сами) целенаправленно ищет аккаунты незнакомых красоток, а, может, и бывших однокурсниц или пассий, то тут уже надо насторожиться. Мужчины порой даже не отдают себе отчет, что желали бы ближе узнать ту или иную женщину, но симпатия уже внутренне их будоражит.

Так что же, ждать, когда любимый перейдет в наступление и пригласит на свидание другую? Тут психолог дает однозначный ответ. Вы едва ли сможете внести корректировки в его планы, если они уже сформировались. Да и всюду за мужчиной не уследить. Одолеваемые маниакальными мыслями об изменах женщины могут нафантазировать, что акты прелюбодеяний случаются не только «онлайн», но и на работе, в метро, на корпоративе и так далее.

А вот тут надо бить тревогу

«Если вас задевает то, что партнер, зайдя в соцсети, поставил несколько лайков, и вы мониторите тех, кому он посвятил свои реакции, сравниваете себя с ними, расстраиваетесь, что кто-то лучше вас, переживаете, не доверяете партнеру, то у меня вопрос к вашей самооценке. Начинайте работать с собой, прежде чем предъявлять претензии к партнеру», — советует Макарова.

Если его «рассматривание» красивых картинок — результат кризиса ваших отношений, он заглядывается на кого-то еще, потому что отчаялся поправить отношения с вами и хочет завести другие, то тогда его лайки — решение, которое просто не проросло на сознательный уровень.