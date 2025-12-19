Почему поздняя потеря девственности стала такой модной

Психотерапевты Клэр Паттерсон и Элоиза Скиннер объяснили причины популярности поздней потери девственности. Их мнение опубликовало издание Metro.

Паттерсон, комментируя признание британского комика Джимми Карра о потере девственности в 26 лет, заявила, что причиной этого стали близкие отношения юмориста с матерью.

«Иногда мужчины ищут "идеальную" связь, подобную той, которая может быть у детей с их матерью, где об их потребностях и желаниях заботятся, возможно, без особых усилий с их стороны», — рассуждает она.

Кроме того, продолжила специалистка, иногда родители учат детей воспринимать секс как нечто постыдное или пугающее и тем самым влияют на позднее начало половой жизни. Еще одной причиной, по ее словам, может быть страх ошибки в постели.

В свою очередь, Скиннер отметила, что многие современные люди стремятся сперва достигнуть определенных целей в жизни, к примеру, начать жить отдельно, и только потом вступать в интимные отношения.

«Если человек делит жилье с соседями или семьей, ему может быть трудно найти партнера для секса», — считает она.

Другие приоритеты, задвигающие секс на задний план, могут касаться личных целей в области здоровья или финансовых амбиций.

Также, по словам Скиннер, поздняя потеря девственности может быть следствием использования приложений для знакомств.

«Иногда бывает проще поддерживать контакт онлайн, и таким образом получать уверенность в себе и удовлетворение. Человеку может казаться, что ему не нужна дополнительная близость или связь или что проще общаться онлайн и не испытывать трудностей и эмоциональной напряженности при личной встрече», — заключила она.

