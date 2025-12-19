Успеть все на 100% до Нового года: есть ли в этом смысл

В предновогодней суете многим хочется завершить абсолютно все дела, выполнить планы на максимум, начать в январе жить с чистого листа. Иногда такая спешка приносит больше вреда, чем пользы. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова.

© Вести Подмосковья

«Последние недели года - важное время для общения с аудиторией. Это момент, когда люди подводят итоги, и задача — показать себя с лучшей стороны: поделиться достижениями, поблагодарить клиентов и партнеров, создать ощущение стабильности. Если в авральном режиме пытаться доделать все подряд, то можно с большей вероятностью совершить ошибки. Недоработанный пресс-релиз, пост с опечаткой, сырой новогодний ролик могут навредить имиджу, который выстраивался весь год», - отметила специалист.

Она посоветовала спокойно завершить ключевые проекты и грамотно рассказать о них. Вдобавок постоянный предпраздничный аврал выматывает команду, что позже скажется на работоспособности в январе. Для внешнего мира компания с эмоционально выжатыми сотрудниками - не самый привлекательный работодатель.