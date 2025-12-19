День паузы и тишины: как правильно прожить зимнее солнцестояние 21 декабря

День зимнего солнцестояния 21 декабря — это не очередной эзотерический аттракцион и не повод срочно что-то загадывать. Это точка смены цикла, самый короткий световой день и момент, когда тело и психика естественным образом настроены на остановку, подведение итогов и перенастройку. Эзотерик Катерина Власова рассказала, как прожить этот день осмысленно и без лишней суеты.

Притормозить, а не ускоряться

В день солнцестояния важно сознательно снизить темп. Не планировать максимум дел, не нагружать себя встречами и сложными разговорами. Организм в этот момент находится в фазе минимального ресурса, и попытка выжать еще немножечко дает обратный эффект. Спокойный ритм, тишина и простые действия помогают нервной системе выровняться.

Завершить, а не начинать

Это день финализации, наведения порядков во всех смыслах.

«Хорошо закрывать хвосты, дописывать, додумывать, отпускать незаконченные истории. Можно разобрать шкаф, написать прощальное письмо, попросить прощения, если это нужно было сделать давным-давно, принять решение, которое все как-то откладывалось. Даже маленькое завершение дает ощущение внутренней дисциплины и освобождает место для нового цикла», — рассказывает эксперт.

Осознанно побыть в темноте

Темнота в этот день — прямо-таки полноценный участник процесса. Смысл в том, чтобы признать — да, света в мире сегодня меньше всего, а тьмы — больше. Только так можно отыскать путь наверх, к новому солнцу. Полезно уменьшить искусственный свет вечером, зажечь свечу, отказаться от экранов — ну хотя бы на час. Это помогает телу вспомнить естественные ритмы и мягко подготовиться к восстановлению.

Подвести итоги без самокритики

Солнцестояние — хороший момент, чтобы посмотреть на год целиком, но не для того, чтобы подсчитать неудачи и ошибки, а с позиции опыта. Что стало понятнее, чему научились, от чего устали. Можно записать это коротко, без анализа и выводов. Смысл не в оценке с последующим посыпанием головы пеплом или вручением медали, а в фиксации пройденного пути.

Сформулировать состояние, а не цели

В этот день лучше не писать списки желаний и не строить планы.

«Гораздо точнее работает формулировка состояния, в котором хочется прожить следующий год. Можно даже одним словом — спокойнее, яснее, свободнее, устойчивее, чем сейчас. Такие внутренние ориентиры становятся фоном для решений и действий, которые начнут проявляться позже, уже после праздников», — советует эзотерик.

Угощение для близких

Еще один простой и очень работающий способ прожить этот день — испечь что-то вкусное и разделить это с другими. Это — как жест благодарности уходящему году за все, что было. Домашняя выпечка, хлеб, печенье или пирог включают телесное ощущение заботы и завершенности, заземляют и возвращают в «здесь и сейчас». Угощая близких или друзей, вы символически делитесь теплом и закрываете год не мысленно, а через действие, которое не требует слов.