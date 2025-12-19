Психологи нашли способ справляться с трудностями необычным методом

Иногда, чтобы справиться с трудной задачей, не нужны ни дорогие тренинги, ни сложные техники саморегуляции. Как выяснили психологи из Килского университета в Великобритании, простое ругательство может помочь человеку собраться, почувствовать уверенность и выжать из себя больше, чем обычно. Результаты опубликованы в журнале American Psychologist.

Почему ругательства вообще работают

Исследование возглавил Ричард Стивенс, старший преподаватель психологии Килского университета и один из ведущих мировых специалистов по изучению нецензурной лексики. Его команда продолжила серию работ, начатых еще восемь лет назад, когда ученые впервые заметили, что ругательства могут усиливать физическую выносливость.

Теперь исследователи уточнили механизм этого эффекта. По их данным, ругательства помогают человеку войти в состояние так называемой психологической расторможенности. Проще говоря, они временно снимают внутренние тормоза, которые мешают действовать решительно.

«Во многих ситуациях мы сами себя сдерживаем и тем самым ограничиваем свои возможности для успеха. Это может проявляться как страх сцены, неуверенность после травмы или сомнения в собственных силах», — объясняет Стивенс.

Как проходил эксперимент

Ученые провели два новых эксперимента с участием 88 и 94 добровольцев, а также сопоставили их результаты с более ранним исследованием, где участвовали 118 человек. Задание было простым, но физически непростым.

Испытуемые должны были приподнимать собственный вес со стула, опираясь на подлокотники, и удерживать это положение как можно дольше. Во время выполнения упражнения они каждые две секунды повторяли либо выбранное ими ругательство, либо нейтральное слово.

Важно, что каждый участник проходил оба варианта. Это позволило сравнить результаты одного и того же человека. Во всех экспериментах эффект оказался одинаковым. С ругательствами люди удерживали позу дольше.

Что происходит в голове в момент напряжения

После задания участники заполняли подробные анкеты. Учёных интересовали уверенность, концентрация, уровень отвлечения, эмоциональное состояние и ощущение внутренней свободы.

Отдельные эксперименты давали неоднозначные результаты, но объединенный анализ трех наборов данных показал четкую картину. Ругательства усиливали ощущение «ментального потока», повышали уверенность и помогали отвлечься от дискомфорта и негативных мыслей.

Любопытно, что юмор, который тоже часто связывают с облегчением стресса, существенной роли не сыграл.

«Это новое исследование показывает, как ругательства придают нам энергии, переводя нас в более раскованное состояние. Проще говоря, они помогают перестать слишком много думать и начать действовать», — отмечает Стивенс.

Где это может пригодиться

Ученые подчеркивают, что эффект невелик и кратковременен. Ругательства не делают мышцы сильнее, но помогают перестать мешать самому себе в моменты, когда требуется максимальное усилие.

По мнению авторов, такой прием может быть полезен в спорте, стрессовых моментах, реабилитации после травм и в ситуациях, где нужна решительность и напористость.

«Наш следующий шаг — проверить, работает ли этот эффект в любом контексте, где человеку нужно преодолеть нерешительность», — говорит соавтор исследования Ник Уошмут из Университета Алабамы в Хантсвилле.

Исследование добавляет неожиданный штрих к пониманию того, как язык влияет на поведение. Иногда одно резкое слово действительно может дать толчок вперед — пусть и всего на несколько секунд.