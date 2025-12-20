Специалист объяснил первый шаг к профилактике стресса

Заведующий отделением гигиенического воспитания и пропаганды ЗОЖ Гузэль Галимуллина рассказала, что профилактика стресса начинается с осознанности и ответственного отношения к своему здоровью.

Об этом сообщает «Татар-информ».

«Регулярный мониторинг пульса, давления, сна и настроения позволяет вовремя заметить сигналы перегрузки и скорректировать привычки», — сказала эксперт Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татарстана.

По словам специалиста, такой подход к своему здоровью поможет улучшить качество жизни и увеличить её продолжительность.

