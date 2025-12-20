Как интровертам провести праздники

Для интровертов новогодние праздники могут стать испытанием из-за постоянных встреч. Об этом «Газете.Ru» рассказала ивент-менеджер и основательница агентства Ивент-бюро Дарья Вейшторт.

© Freepik

«Для начала — приходите не первым, но с опозданием в пределах 30 минут. На каждом ивенте самые незаметные гости — те, что пришли в середине. Они быстрее "растворяются" в толпе, ведущие и хостес их почти не трогают, а к моменту их прибытия другие участники уже знают, где что находится, и могут помочь сориентироваться», — рассказала эксперт.

Она также добавила, чаще всего такие люди тревожатся из‑за необходимости «включаться» в происходящее, но любое мероприятие перестает быть пугающим, если разобраться в его целях.

«Например, с помощью корпоративов компания обычно отмечает успехи команды, и уж точно никто не хочет специально задеть именно вас. Держите в голове мысль о том, что если вас пригласили, значит, вы ценный участник», — отметила ивент-менеджер.

Вейшторт призвала сразу разгадывать цель ивента.

«Подумайте, зачем на самом деле вас позвали, и постарайтесь увидеть за формальными процессами живых людей: кадровик очень старался, согласовывая декор и активности, а работодатель просто хотел дать вам возможность выдохнуть в конце года. Считайте, что расслабившись, вы поможете достигнуть этой цели. Также можно придумать для себя задачи на время ивента: например, познакомиться с тремя людьми или узнать интересный факт», — объяснила она.

По мнению организатора мероприятий, для интровертов важно найти лаундж-зону.

«Это уединенный уголок с диванчиками, который придуман специально для интровертов: организаторы обычно сами предлагают HR-менеджерам обустроить ее и просят ведущего не тревожить тех, кто в ней находится. А также пользуйтесь паузами, чтобы передохнуть. Они, кстати, будут нужны не только вам: ведущий и диджей в какой-то момент тоже захотят перекусить или, например, позвонить. Мы все люди и не можем без подобных перерывов — поэтому они всегда продуманы заранее», — высказалась эксперт.

И в заключение Вейшторт посоветовала решать, когда уйдете с вечеринки.