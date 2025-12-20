Как правильно избегать ссор из-за бытовых обязанностей

Психолог Евгения Александрова в беседе с NEWS.ru рассказала, как не ссориться с партнёром из-за беспорядка. Она выделила несколько основных моментов, которые стоят вашего внимания.

«Современные пары всё чаще сталкиваются с бытовыми конфликтами. Женщины работают наравне с мужчинами, ведут бизнес, участвуют в крупных проектах. В этом новом раскладе старая модель "она — за дом, он — за деньги" уже не работает. В этом случае следует относиться к быту проще. Там, где раньше был раздражающий беспорядок, можно добавить юмор. Например, вместо упрёка за разбросанные вещи — лёгкая шутка: "Похоже, носки начали захватывать дом, они точно против ужина". Юмор снимает напряжение, добавляет лёгкости и сближает», — посоветовала Евгения Александрова.

Также эксперт отметила, что важно поощрять любую инициативу со стороны партнёра, критика в таком случае сводит желание помогать к минимуму. Взамен рекомендуется использовать положительные стимулы: искренне хвалить и благодарить за старания.

Ещё один важный аспект: избегайте разделения обязанностей. Такие разговоры часто превращаются в модель «учитель — ученик», а это может увеличить эмоциональную дистанцию. Если чувствуете, что близится конфликт, не бойтесь пользоваться услугами клининга. Воспринимайте это не как роскошь, а как инвестицию в свои отношения.