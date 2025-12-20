Психолог дал совет, что нужно сделать перед Новым годом

Это поможет подвести итоги и сформулировать новые цели.

© Freepik

Избавляться от сувениров или памятных вещей вовсе не обязательно, отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина.

«Психологически — это очень полезно ("расхламление" дома перед Новым годом — прим. ГМ), это некоторое подведение итогов, отказ от того, что уже не нужно. Соответственно, возникают новые цели, какой-то, может быть, поиск новых впечатлений, новых идей. Это хорошая традиция. Вещи — это то, что окружает нас на протяжении всей жизни. Наш мир достаточно материален, но есть вещи, которые уже не несут никакой функции в нашей жизни. Например, просто по привычке люди цепляются за что-то старое и уже ненужное. Я не говорю, что надо выкидывать абсолютно всё, что потеряло какую-то насущную функцию, потому что есть вещи-сувениры, вещи памятные: фотографии или какие-то подарки бабушек, дедушек. Всё то, что составляет память семьи или память каждого отдельного человека. Но это тоже должно иметь какие-то границы».

Ранее психолог посоветовала проводить корпоративы на даче у коллег. Вместо посещения «дорогого ресторана» также можно отправиться на каток или в кино. Таким мнением поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина.