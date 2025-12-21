Ученые выяснили, почему во взрослом возрасте время летит быстрее

Ученые выяснили, что ощущение ускорения времени с возрастом — это не просто субъективное впечатление, а результат работы нашего мозга, который с годами начинает "схлопывать" рутину.

Исследование, опубликованное в Communications Biology, показало, что у молодых людей мозг чаще переключается между нейронными состояниями, обрабатывая множество новых впечатлений. С возрастом эти переключения становятся реже, а привычные события объединяются в один "файл", из-за чего год может казаться пустым и быстро пролетевшим.

Как "взломать" систему? Ключ — в новизне и ярких впечатлениях. Все, что выбивает из рутины, заставляет мозг активнее работать и создает уникальные воспоминания, растягивает субъективное время, пишет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Например, новые маршруты и путешествия, обучение и освоение навыков, смена формата дня, непривычные занятия.

Так что если год "пролетел", возможно, он просто был слишком похож на предыдущий. Добавьте в жизнь больше событий — и время снова замедлится.