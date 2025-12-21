Врач объяснил, почему от стресса «скручивает» живот

Многие сталкивались с тем, что перед важными событиями и во время стресса «скручивало» живот. Это происходит из-за тесной связи кишечника и мозга, объяснила в беседе с «Мослентой» гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» София Кардашова.

© Мослента

«Когда мы испытываем стресс, мозг подает сигнал надпочечникам: "Тревога!" В ответ они выбрасывают гормоны кортизол и адреналин. В краткосрочной перспективе это полезно — организм мобилизуется для "борьбы или бегства". Но если стресс становится хроническим, эти гормоны начинают вредить», — сказала врач.

Тогда начинает страдать ЖКТ. Например, возникают спазмы мышц желудка и кишечника, сопровождающиеся ноющей и резкой болью, вздутием и изменением частоты стула, или нарушается моторика кишечника, то есть появляются запоры или диарея. Кроме того, на проблемы может указывать изменение аппетита, метеоризм и изжога. Еще возможно снижение иммунитета, поскольку до 80 процентов иммунных клеток находятся в кишечнике, отметила Кардашова.

Чтобы избежать проблем, специалист рекомендует выполнять дыхательные техники, а при необходимости обратиться к психологу. Немаловажно настроить питание и организовать режим дня. Плюс к этому врач может назначить препараты для ЖКТ.

Ранее грач-гастроэнтеролог Анастасия Воронова назвала пять главных причин внезапной диареи. Одной из самых частых причин диареи являются инфекции ЖКТ, отметила она.