Психотерапевт призвал отказаться от поздравительных открыток из интернета

Пожелания, написанные самостоятельно, укрепляют эмоциональную связь между людьми.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Андрей Чернышев.

«Люди поздравляют друг друга, как умеют. То, сколько времени мы выделяем тому или иному, определяет важность этого события для нас. Если мы находим время для другого человека, это уже хорошо. Открытка дежурная, скаченная из интернета для поздравления, — это про наши умения и навыки. Когда такое получаешь, грустно бывает. Лучше набор тёплых, добрых слов, которые написаны ситуативно. Получать такое сообщение гораздо приятнее. Есть ощущение, что ниточка отношений с человеком, который тебе это написал, она существует».

Ранее психолог посоветовала «расхламляться» перед Новым годом. Это поможет подвести итоги и сформулировать новые цели. Избавляться от сувениров или памятных вещей вовсе не обязательно, отметила психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина.