Топ-6 способов просыпаться с удовольствием

Знакомо чувство, когда будильник звенит в кромешной темноте, а тело просит еще пять минут? Зимой вставать с кровати — настоящее испытание. Но что, если сделать утро не борьбой, а моментом заботы о себе? И для этого не нужны грандиозные изменения — иногда даже маленькие ритуалы творят чудеса.

© Unsplash

6 советов, которые помогут легче просыпаться

Ваше утро начинается вечером. Попробуйте вечером создать простой ритуал отключения от суеты: за час до сна уберите телефон в другую комнату, заварите чашку травяного чая с мятой или ромашкой и почитайте бумажную книгу. Этот спокойный ритм подаст сигнал мозгу, что пора замедлиться и готовиться к отдыху. Чем легче вы отойдете ко сну, тем приятнее будет утро. Подготовьте себе маленький приятный сюрприз. С вечера поставьте на тумбочку у кровати стакан воды, а рядом положите то, что вы любите: красивую кружку для утреннего кофе, подобранный комплект мягкой одежды или любимый десерт. Проснуться станет легче, когда вас будет ждать что-то хорошее. Разбудите тело бережно, без резкого скачка. Не бегите собираться сразу после звона будильника, дайте организму проснуться. Первые три минуты просто полежите, глубоко и медленно подышав. Потом хорошенько потянитесь — от кончиков пальцев ног до макушки. Это мягко запустит кровообращение и поможет телу прийти в себя после сна без стресса. Используйте свет. Зимой так сложно просыпаться из-за короткого светового дня и вечной серости, поэтому для легкого подъема иногда достаточно добавить утром яркости. Если у вас есть будильник с имитацией рассвета — отлично. Если нет, то сразу после пробуждения включите все светильники в комнате. Теплый яркий свет обманет мозг, заставив его думать, что солнце уже встало, и настроение волшебным образом сразу же улучшится. Создайте свой «якорь» — запах, с которого начинается хороший день. Это может быть аромат свежемолотого кофе, цитрусовой свечи, хвойного диффузора или любимого крема для рук. Приятный запах действует на подсознание, создавая ощущение уюта и безопасности даже в самое промозглое утро. Найдите пять минут только для себя, прежде чем начать день. Не берите сразу в руки телефон и не убегайте по делам. Вместо этого посидите у окна с любимым кофе или чаем, просто глядя на улицу. Позвольте мыслям течь плавно, помечтайте о чем-то приятном без тревоги и списка задач на день. Даже 10 минут такого спокойного отдыха утром помогут лучше сконцентрироваться и сделают начало дня приятнее.

Самое главное — будьте к себе добрее. Не получилось встать бодрячком? Ничего страшного. Поздравьте себя просто за то, что вы проснулись. Идеальное утро — это не про выполненный список дел, а про то, чтобы почувствовать: новый день — это новая возможность, а не очередной источник стресса.