Психолог дал советы тем, кого уволили или сократили перед Новым годом

Конец года – не только время ожидания праздника, но и время принятия непопулярных решений. Нередко компании, подведя в декабре итоги года, принимают решения о сокращении сотрудников. Получить такую новость перед Новым годом – особенно неприятный удар, который для многих становится полной неожиданностью. О том, как, получив известие об увольнении или сокращении, справиться с эмоциями, уйти красиво и смело посмотреть в будущее, «МК» рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

«По факту надо признать, что мы сейчас проживаем в эпоху перемен, — говорит профессор Никишина. — И ничего стабильного и постоянного в социальных отношениях у нас нет. Значит, крайне полезно и целесообразно ввести в установку мысль о том, что всё меняется, и распространить эту установку на наше отношение к профессиональной и трудовой деятельности».

Однако приняв это общее, нужно принять и конкретное частное.

«Само по себе сокращение с работы — это ситуация, которую мы можем сделать трагедией, а можем принять как новый опыт, как вызов, с которым нам надо справиться. Та эмоциональная оболочка, в которую мы упакуем в это событие, зависит только от нас. В том случае, если мы будем это подавать себе и нашим близким через трагедию, через отчаяние, через несправедливость, сам процесс смены и поиска новой работы будет не просто отягощен, а деформирован и даже изуродован. Мы с вами отличаемся друг от друга разной степенью социально-психологической адаптации. Нам полезно менять работу менять условия нашей деятельности, даже место проживания. В общем нам полезны изменения. Если взглянуть с этой точки зрения на ситуацию сокращения, то ее можно рассматривать с позиции тех плюсов, которые она дает конкретному человеку», — продолжает эксперт.

Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что по Трудовому законодательству Российской Федерации, сокращение — это не одномоментное действие. Согласно статье 180 ТК РФ, человеку дается два месяца с момента уведомления о сокращении рабочего места.

«И это именно то время, в течение которого человек может адаптироваться к переменам осуществлять поиск нового места приложения труда. Поэтому ничего не мешает не наполняться чувством ущербности, несправедливости или обиды на незаслуженное отношение, а самостоятельно начать поиск работы. И тут мы отличаемся друг от друга тем, что одни будут уходить в аут, в обиду, в отчаяние, в невозможность преодоления этих обстоятельств, а другие примут это как новый опыт, вызов, усилие, которое они должны сейчас приложить для того, чтобы обеспечить себя другой работой», — отмечает Вера Никишина.

Поскольку ни один человек не застрахован от сокращения, не лишним будет придерживаться этой мысли и в моменте, когда мы имеем работу, подчеркивает эксперт.