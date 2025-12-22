Стало известно о появлении нового сексуального фетиша в преддверии праздников

Сексолог Джастин Лемиллер зафиксировал рост интереса к порнографии, в сюжете которой присутствует Санта-Клаус. Причину возникновения необычного сексуального фетиша в преддверии праздников он назвал в беседе с New York Post.

Сексолог рассказал, что за последний месяц на порносайтах количество запросов на фильмы с участием Санта-Клауса выросло более чем в два раза. По словам эксперта, причины появления этого сексуального явления специально никто не изучал, поэтому объяснить эту тягу довольно сложно.

Тем не менее Лемиллер полагает, что есть как минимум две возможные причины: это влечение к мужчинам, которые берут на себя роль отца, а также тяга к БДСМ-практикам.

«В конце концов это естественно. Ведь именно Санта-Клаус решает, кто вел себя хорошо, а кто плохо, кому дарить подарки, а кого наказать», — напомнил эксперт.

Одна из женщин, Мелисса Роузен, вспомнила, что однажды увидела мужчину в костюме Санта-Клауса, пившего пиво и курившего во время обеденного перерыва.

«Это заставило меня задуматься, а чем еще занимается Санта в свободное от работы время», — рассказала она, добавив, что в ее фантазиях Санта-Клаус — это всегда крепкий, высокий и не старый мужчина.

Ранее психолог-консультант в сфере сексуальных отношений Мирослава Красова предупредила женщин о вреде порнографии. По ее словам, частый просмотр фильмов для взрослых может сформировать нереалистичные ожидания от секса.