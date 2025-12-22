Психолог объяснила причину возникновения «синдрома Плюшкина»

Патологическое накопительство вызвано страхом избавления от ненужного. Часто это расстройство встречается у тех, кто заменяет эмоциональную связь с людьми желанием обладать большим количеством вещей.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала психолог Центра семейной терапии Татьяна Потёмкина. «Если человек окружает себя большим количеством вещей, то, скорее всего, он чувствует себя несвободным. Потому что любая вещь требует какого-то отношения, ухода, места в конце концов. Поэтому та золотая середина между избытком и необходимостью должна быть.

Как правило, это люди очень пожилые, и это сочетается с разными расстройствами. Для этих людей вещи носят скорее символический характер. Здесь важно как-то договориться, чтобы у этого человека было своё пространство, которое он может захламлять в пределах разумного. Во всяком случае, чтобы можно было, например, ходить. [Выделить — прим. ГМ] какой-то свой уголок, в котором человек может складывать всё то, что ему так дорого и близко. С такими людьми очень важно говорить. Не противодействовать им в открытую, потому что это будет производить противоположную реакцию. Больше разговаривать, потому что «синдром Плюшкина» — это замещение человеческой привязанности привязанностью к вещам. Если создаётся и поддерживается привязанность к другим людям, то есть надежда, что привязанность к вещам будет меньше». Ранее Потёмкина посоветовала «расхламляться» перед Новым годом. Это поможет подвести итоги и сформулировать новые цели.