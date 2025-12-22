Психолог дала советы, как прожить одиночество в Новый год

Новый год — время, когда мир украшен огнями, бокалы наполнены шампанским, а сердца согреты теплом. Но что делать, если в эту волшебную ночь вы остаётесь один? Это повод для грусти или, возможно, это осознанный выбор? О том, как провести Новый год в одиночестве без боли и разочарования, рассказала Тульской службе новостей психолог Майя Андрияничева.

Новый год часто ассоциируется с весельем и общением, но важно понимать, что одиночество может быть осознанным выбором, а не бегством от общества. Психолог подчёркивает, что это признак зрелости, если человек предпочитает провести праздник наедине с собой.

Осознанное одиночество может означать:

Потребность в тишине и восстановлении.

Желание побыть наедине с мыслями.

Умение уважать личные границы.

Зрелость в умении не заполнять пустоту любыми способами.

Важно отличать осознанное одиночество от избегания. Осознанный выбор формулируется так: «Я могу быть с людьми, но сегодня мне лучше побыть одному». Избегание же выражается в мыслях: «Я не пойду к людям, потому что боюсь или чувствую себя ненужным».

Осознанный выбор обычно приносит покой и удовлетворение, тогда как избегание может усилить чувство одиночества.

Иногда одиночество становится вынужденным из-за работы, утраты или переезда. В таких случаях одиночество может быть особенно болезненным, так как оно подчёркивает уязвимость человека. Психолог советует признать, что в такие моменты боль и грусть — это нормально. Не стоит пытаться обесценивать свои чувства фразами типа «ну и ладно», если на самом деле внутри всё не так.

Как справиться с одиночеством?