Психолог Андрияничева дала советы, как прожить одиночество в Новый год

Нижегородская правда

Новый год — время, когда мир украшен огнями, бокалы наполнены шампанским, а сердца согреты теплом. Но что делать, если в эту волшебную ночь вы остаётесь один? Это повод для грусти или, возможно, это осознанный выбор? О том, как провести Новый год в одиночестве без боли и разочарования, рассказала Тульской службе новостей психолог Майя Андрияничева.

Психолог дала советы, как прожить одиночество в Новый год
©  Нижегородская правда

Новый год часто ассоциируется с весельем и общением, но важно понимать, что одиночество может быть осознанным выбором, а не бегством от общества. Психолог подчёркивает, что это признак зрелости, если человек предпочитает провести праздник наедине с собой.

Осознанное одиночество может означать:

  • Потребность в тишине и восстановлении.
  • Желание побыть наедине с мыслями.
  • Умение уважать личные границы.
  • Зрелость в умении не заполнять пустоту любыми способами.

Важно отличать осознанное одиночество от избегания. Осознанный выбор формулируется так: «Я могу быть с людьми, но сегодня мне лучше побыть одному». Избегание же выражается в мыслях: «Я не пойду к людям, потому что боюсь или чувствую себя ненужным».

Осознанный выбор обычно приносит покой и удовлетворение, тогда как избегание может усилить чувство одиночества.

Иногда одиночество становится вынужденным из-за работы, утраты или переезда. В таких случаях одиночество может быть особенно болезненным, так как оно подчёркивает уязвимость человека. Психолог советует признать, что в такие моменты боль и грусть — это нормально. Не стоит пытаться обесценивать свои чувства фразами типа «ну и ладно», если на самом деле внутри всё не так.

Как справиться с одиночеством?

  1. Признайте свои чувства. Грусть, злость или слёзы — это нормально.
  2. Отделите праздник от самооценки. Одиночество не определяет вашу ценность: это просто ситуация, а не приговор.
  3. Создайте свой ритуал. Вместо того чтобы пытаться следовать «правильному» сценарию праздника, сделайте то, что приносит вам радость. Это может быть тёплая ванна, любимый фильм, свечи или музыка.
  4. Поддержите минимальный контакт. Напишите сообщение другу, оставьте пост в соцсетях или запишите мысли в дневник.
  5. Напомните себе, что это временно. Один праздник не определяет вашу жизнь — это просто точка, которая скоро пройдёт.