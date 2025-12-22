Психолог дала советы, как прожить одиночество в Новый год

Психолог Андрияничева дала советы, как прожить одиночество в Новый год
Новый год — время, когда мир украшен огнями, бокалы наполнены шампанским, а сердца согреты теплом. Но что делать, если в эту волшебную ночь вы остаётесь один? Это повод для грусти или, возможно, это осознанный выбор? О том, как провести Новый год в одиночестве без боли и разочарования, рассказала Тульской службе новостей психолог Майя Андрияничева.
Новый год часто ассоциируется с весельем и общением, но важно понимать, что одиночество может быть осознанным выбором, а не бегством от общества. Психолог подчёркивает, что это признак зрелости, если человек предпочитает провести праздник наедине с собой.
Осознанное одиночество может означать:
- Потребность в тишине и восстановлении.
- Желание побыть наедине с мыслями.
- Умение уважать личные границы.
- Зрелость в умении не заполнять пустоту любыми способами.
Важно отличать осознанное одиночество от избегания. Осознанный выбор формулируется так: «Я могу быть с людьми, но сегодня мне лучше побыть одному». Избегание же выражается в мыслях: «Я не пойду к людям, потому что боюсь или чувствую себя ненужным».
Осознанный выбор обычно приносит покой и удовлетворение, тогда как избегание может усилить чувство одиночества.
Иногда одиночество становится вынужденным из-за работы, утраты или переезда. В таких случаях одиночество может быть особенно болезненным, так как оно подчёркивает уязвимость человека. Психолог советует признать, что в такие моменты боль и грусть — это нормально. Не стоит пытаться обесценивать свои чувства фразами типа «ну и ладно», если на самом деле внутри всё не так.
Как справиться с одиночеством?
- Признайте свои чувства. Грусть, злость или слёзы — это нормально.
- Отделите праздник от самооценки. Одиночество не определяет вашу ценность: это просто ситуация, а не приговор.
- Создайте свой ритуал. Вместо того чтобы пытаться следовать «правильному» сценарию праздника, сделайте то, что приносит вам радость. Это может быть тёплая ванна, любимый фильм, свечи или музыка.
- Поддержите минимальный контакт. Напишите сообщение другу, оставьте пост в соцсетях или запишите мысли в дневник.
- Напомните себе, что это временно. Один праздник не определяет вашу жизнь — это просто точка, которая скоро пройдёт.