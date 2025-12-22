В России назвали причины, по которым не любят Новый год

Вопреки расхожему мнению, не все люди любят Новый год и предновогоднюю суету, для некоторых праздник превращается в источник стресса, напряжения и беспокойства. Аналитики Pro-Vision Communications провели необычный опрос и выяснили, за что россияне не любят главный зимний праздник.

Впрочем, отметим сразу, что тех, кто не испытывает положительных эмоций по поводу новогодних праздников, всего 22,8 процента, а тех, кто откровенно не любит Новый год, и того меньше - 1,9 процента.

Главной причиной "нелюбви" стали финансы - траты на подарки, праздничный стол и развлечения, пишет "Газета.Ru". На втором месте - злоупотребление некоторых граждан едой и алкоголем в эти дни. Замыкает тройку "лидеров" так называемое вынужденное веселье - респондентов раздражают навязанные праздничные программы и корпоративы, которые они воспринимают скорее как дополнительную рабочую нагрузку, а не отдых.

Не добавляют положительных эмоций и постоянные пробки на дорогах и очереди в магазинах (21,7 процента), а также то, что придется выйти на работу, пока вся страна будет отдыхать (18,4 процента).

Кроме того, некоторые участники опроса отметили и экзистенциальные триггеры - Новый год, как никакие другие праздники, усиливает у них чувство эмоционального дискомфорта: 17,9 процента опрошенных расстраивают необходимость подводить итоги года, что заставляет их невольно сравнивать себя с другими; 14,2 процента не знают, как "убить время" в длинные выходные; у 13,2 процента респондентов в эти дни обостряется чувство одиночества; а 11,1 процента просто считают Новый год переоцененным.

Впрочем, абсолютное большинство граждан любят Новый год и с нетерпением ждут предстоящие праздники. Ранее россияне назвали главные источники новогоднего настроения.