Психолог назвал отсутствие желаний «тревожным симптомом»

Они помогают адаптироваться к реалиям и способствуют прогрессу.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Отсутствие желаний или отсутствие контакта с желаниями — это тревожный симптом. Желания эволюция придумала не просто так. Для чего нам нужны желания? Как говорил Аристотель, любое движение начинается с желания. Для того, чтобы мы могли развиваться как цивилизация, и обязательно ещё очень важная функция желаний — адаптироваться под изменяющиеся реалии. Когда человеку кажется, что он не хочет ничего, а иногда ему не кажется, он так искренне ощущает, ничего мне не хочется, у этих людей нарушаются эволюционные адаптивные механизмы. Желание — это топливо жизни. Это так называемое проявление витального поведения. Когда у человека вдруг исчезают желания, это симптом так называемого антивитального поведения».

Ранее Соловьёва предупредила о вреде обесценивания. Оно замедляет развитие и вызывает преждевременное старение психики, отметила специалист.