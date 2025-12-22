Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы для того, чтобы завести служебный роман. Об этом «Газете.Ru» рассказала ювелирная сеть «585 Золотой», которая провела опрос.

76% респондентов ответили, что идут на праздник, чтобы приятно провести вечер. При этом почти половина опрошенных призналась, что ходят на корпоративы, чтобы поесть и выпить бесплатно.Каждый пятый рассматривает корпоратив как возможность получить повышение.

Только 18% россиян заявили, что уважительно относятся ко всем своим коллегам. Большинство имеют с ними дружеские или нейтральные отношения. При этом 23% респондентов признались, что среди их коллег есть недоброжелатели, а каждый десятый прямо заявил, что вообще не любит людей в своем коллективе.

65% опрошенных россиян рассказали, что покупают одежду для корпоратива. При этом 41% респондентов заявили, что готовы потратить на образ от 10 тысячдо 20 тысяч. 22% участников опроса выделят на мероприятие от 5 тысяч до 10 тысяч. Каждый пятый рассчитывает на сумму свыше 20 тысяч рублей. Лишь 17% россиян хотят уложиться в бюджет до 5 тысяч рублей.

Чаще всего для корпоратива респонденты покупают одежду (78%) и обувь (52%). Почти половина (48%) тратит деньги на бижутерию, а каждый четвертый опрошенный планирует приобрести ювелирные украшения.

Треть россиян заявили, что готовы потратить на украшения от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, чуть больше четверти (26%) — до 5 тысяч. При этом 19% респондентов выделяют на украшения сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Еще 13% потратят от 10 до 20 тысяч рублей, 9% — от 50 до 100 тысяч, а 3% — более 100 тысяч рублей.

64% россиян заявили, что не носят украшения на корпоративы. Среди причин: нежелание показывать свой достаток перед коллегами (42%), стремление сэкономить на образе (35%), страх потерять (23%) или испортить (21%). При этом только 8% участников опроса опасаются, что коллеги могут украсть дорогие украшения.

Аналитики рассказали, что существуют заметные различия в подходе к корпоративам между поколениями. Зумеры чаще других выбирают эпатажный образ (13%) и активнее используют коллективные праздники для нетворкинга. Миллениалы чаще фокусируются на статусе и карьерных возможностях (21%) и демонстрируют более высокую готовность к тратам на образ. Похвастаться перед коллегами новым образом более характерно для представителей поколения Х.