Каждый десятый россиянин заявил, что ходит на корпоративы ради романа
Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы для того, чтобы завести служебный роман. Об этом «Газете.Ru» рассказала ювелирная сеть «585 Золотой», которая провела опрос.
76% респондентов ответили, что идут на праздник, чтобы приятно провести вечер. При этом почти половина опрошенных призналась, что ходят на корпоративы, чтобы поесть и выпить бесплатно.Каждый пятый рассматривает корпоратив как возможность получить повышение.
Только 18% россиян заявили, что уважительно относятся ко всем своим коллегам. Большинство имеют с ними дружеские или нейтральные отношения. При этом 23% респондентов признались, что среди их коллег есть недоброжелатели, а каждый десятый прямо заявил, что вообще не любит людей в своем коллективе.
65% опрошенных россиян рассказали, что покупают одежду для корпоратива. При этом 41% респондентов заявили, что готовы потратить на образ от 10 тысячдо 20 тысяч. 22% участников опроса выделят на мероприятие от 5 тысяч до 10 тысяч. Каждый пятый рассчитывает на сумму свыше 20 тысяч рублей. Лишь 17% россиян хотят уложиться в бюджет до 5 тысяч рублей.
Чаще всего для корпоратива респонденты покупают одежду (78%) и обувь (52%). Почти половина (48%) тратит деньги на бижутерию, а каждый четвертый опрошенный планирует приобрести ювелирные украшения.
Треть россиян заявили, что готовы потратить на украшения от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, чуть больше четверти (26%) — до 5 тысяч. При этом 19% респондентов выделяют на украшения сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Еще 13% потратят от 10 до 20 тысяч рублей, 9% — от 50 до 100 тысяч, а 3% — более 100 тысяч рублей.
64% россиян заявили, что не носят украшения на корпоративы. Среди причин: нежелание показывать свой достаток перед коллегами (42%), стремление сэкономить на образе (35%), страх потерять (23%) или испортить (21%). При этом только 8% участников опроса опасаются, что коллеги могут украсть дорогие украшения.
Аналитики рассказали, что существуют заметные различия в подходе к корпоративам между поколениями. Зумеры чаще других выбирают эпатажный образ (13%) и активнее используют коллективные праздники для нетворкинга. Миллениалы чаще фокусируются на статусе и карьерных возможностях (21%) и демонстрируют более высокую готовность к тратам на образ. Похвастаться перед коллегами новым образом более характерно для представителей поколения Х.