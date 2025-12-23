Врач объяснил кузбассовцам, как отличить хорошего психолога от "слабоумного"
Психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович без смягчений рассказал, как не попасть к "специалисту", который способен только усугубить душевные проблемы.
Тема ментального здоровья в последние годы стала привычной частью жизни россиян, в том числе кузбассовцев. Психология давно вышла за рамки науки, превратившись сначала в массовый интерес, а потом – в целую индустрию.
В беседе с "Радио 1" психиатр и психотерапевт Александр Федорович объяснил, как понять, что перед вами настоящий специалист. Эксперт отмечает: выбирать психолога нужно так же внимательно, как и любого врача.
Вот на что стоит обращать внимание:
- Обязательно уточняйте образование и опыт. Профильный диплом и чёткое понимание метода работы обязательны. Если же у человека лишь короткие онлайн-курсы или увлечение эзотерикой, это уже тревожный сигнал.
- Не стоит идти к тем, кто обещает мгновенный результат. Психотерапия – это процесс, а не волшебная кнопка. Обещания "поправить жизнь" за пару встреч говорят о непрофессионализме.
- Настоящий специалист не обвиняет клиента и не оправдывает его полностью. Его роль – помогать разбираться, а не вешать ярлыки. Он не станет утверждать, что человек "сам притянул абьюзера", но и не будет закреплять позицию вечной жертвы.
- Психолог не раздаёт готовые рецепты. Он ведёт человека к своим решениям. Если же специалист диктует, как именно жить, это уже не терапия, а попытка контролировать.
- Речь тоже о многом говорит. Если разговор начинается с вопроса о том, что именно мы собираемся "лечить", это сразу говорит о том, что перед вами "слабоумный психолог", отметил эксперт.