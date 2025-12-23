Почему люди верят в гороскопы: психолог объяснила этот феномен

В сложные периоды жизни многие обращаются к астрологии в поисках утешения и надежды. Психолог РНИМУ имени Пирогова Екатерина Орлова объяснила причины популярности гороскопов.

Ключевой мотив – стремление снизить тревогу перед неопределенностью. Гороскоп создает иллюзию контроля над будущим и помогает структурировать мысли. Для некоторых это также способ анализа собственных эмоций или элемент культурной традиции. Кроме того, обсуждение астрологии может служить инструментом для укрепления социальных связей.

Однако психолог предупреждает о рисках. Чрезмерное отождествление со знаком зодиака может ограничивать личностное развитие, формируя веру в предопределённость судьбы. Это также может приводить к предвзятости в общении и даже социальной изоляции.

Отдельно отмечается "эффект Барнума": люди склонны принимать общие описания за точные характеристики своей личности, подстраивая своё поведение под ожидания.

В профессиональной сфере использование знаков зодиака при подборе персонала, хотя иногда и объясняется стремлением к гармонии в коллективе, остаётся необъективным методом. Для долгосрочной эффективности важнее опираться на классические инструменты оценки.

При общении с увлечёнными астрологией психолог советует проявлять такт и уважение, избегая резкой критики, и помнить, что личность человека всегда шире любого астрологического описания.