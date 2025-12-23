Уставшим людям посоветовали «правило Золушки» для успешной интимной жизни

Секс-коуч Элис Гиддинс дала совет девушке по имени Мия, которая часто чувствует себя слишком уставшей, чтобы заниматься сексом. Ответ коуча опубликовало издание Metro.

Мия рассказала, что ей нужно заботиться о двух пожилых родственниках, вести бизнес. Девушка призналась, что перед сном она чувствует себя вымотанной и не хочет заниматься сексом. В ответ на жалобу Мии Гиддинс посоветовала ей использовать так называемое «правило Золушки». Его суть заключается в том, что партнеры обговаривают время, после которого они не предлагают заняться сексом.

Гиддинс отметила, что и сама пользуется этим правилом.

«Мое "превращение в тыкву" назначено на 10:30 вечера. В идеале именно в это время мы гасим свет и отправляемся спать. Это означает, что секс должен начаться не позднее 10:10 вечера», — объяснила специалистка.

По мнению коуча, «правило Золушки» позволяет партнерам проявить творческий подход к сексу. При этом Гиддинс подчеркнула, что сделать первый шаг и предложить интимную близость можно в любой момент до условленного времени.

