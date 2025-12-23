Коуч по отношениям дала совет женщине, обманутой женатым любовником

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет женщине, обманутой женатым любовником и оставшейся в одиночестве на праздники. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, еще в 2024 году любовник пообещал ей, что уйдет от жены и следующий рождественский сезон будет встречать с ней. Однако свое обещание он не сдержал.

«Я поеду домой к своей семье, но моя сестра замужем и у нее двое детей, там будут мой брат и его девушка, а мои родители женаты уже 37 лет. Итак, я снова буду улыбаться и притворяться, что наслаждаюсь жизнью, хотя в глубине души я несчастна», — рассказала она.

В ответ Коллинз заявила, что если человек не бросил партнера в течение шести месяцев с начала романа на стороне, то он и не собирается этого делать.

«Думаю, если бы его домашние условия были ужасными, он бы уже ушел. Не тратьте время на размышления о том, как заставить его бросить жену; вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы найти в себе мужество разорвать эти отношения», — посоветовала она.

Коуч рекомендовала сначала сказать близким о намерении порвать с этим парнем и попросить у них поддержки.

«Начните новую жизнь вдали от него — вступайте в клубы по интересам, заводите приложения для знакомств и заставьте себя полностью порвать с ним. Не оставляйте "просто другом", при необходимости смените свой номер телефона. Возможно, он не захочет вас отпускать, но вы должны вычеркнуть его из своей жизни», — отметила специалистка.

