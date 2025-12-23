Как правильно вести себя на корпоративах

Корпоратив на работе может открыть новые карьерные перспективы или обернуться последствиями, способными подорвать репутацию. Как провести мероприятие без досадных промахов? В интервью радио Sputnik управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов дал ряд практических советов.

Главное правило — сохранять ясность ума, избегать чрезмерного употребления алкоголя.

«Помните анекдоты про коллег, уснувших в салате? Подобные ситуации не украсят профессиональный образ на следующее утро. Контролируйте свои слова и действия даже в расслабленной атмосфере», — предупредил эксперт Быханов.

Не менее важен и выбор гардероба: излишне откровенный наряд может затмить деловые качества.

Отсутствие на корпоративе может быть неверно истолковано коллективом.

«Коллеги часто воспринимают такие события как собрание своей рабочей семьи. Неучастие может быть расценено как дистанцирование», — отметил собеседник издания.

А еще важно поддерживать доброжелательную атмосферу. Конфликты с коллегами или персоналом запоминаются надолго и не приносят пользы карьере.