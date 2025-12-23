Сколько россиян считают отношения с коллегами приемлемыми

Больше половины россиян (64%) заявили, что считают приемлемым роман с коллегой. Об этом «Газете.Ru» рассказали «КИОН» и дейтинг-приложение Twinby, которые провели опрос к премьере сериала «Жека Рассел», запланированной на 1 января в онлайн-кинотеатре.

Почти две трети респондентов назвали служебный роман «приемлемым» (31%) или «скорее приемлемым» (33%). Категорически против таких отношений высказались 13% участников опроса. По мнению многих, роман на работе — естественное продолжение живого общения.

При этом почти равные доли опрошенных считают служебный роман «скорее опасным» для карьеры (32%) и «скорее не опасным» (28%).

71% россиян уверены, что после расставания продолжать совместную работу практически невозможно. Только 21% опрошенных думают, что личная жизнь не должна влиять на профессиональное взаимодействие.

«После близких отношений активируются механизмы привязанности. Даже если решение было рациональным, тело и эмоции еще долго реагируют. В рабочем контексте это усиливается отсутствием дистанции. Мы не можем «не встречаться» или взять паузу. Поэтому мозг заранее оценивает такие отношения как рискованные, даже если сами чувства воспринимаются нормально», — объяснила психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

Представители молодежи от 18 до 25 лет (49%) признались, что нейтрально относятся к служебным романам. При этом только 18% опрошенных заявили, что скорее выступают против. По мнению молодежи, офисный роман чаще выглядит как личный выбор, который не вправе судить окружающие.

«С психологической точки зрения, такие выводы можно объяснить меньшей фиксацией на социальных ожиданиях и большей ориентацией на собственные ощущения. В возрасте 18-25 лет идентичность еще формируется, поэтому люди чаще разрешают себе жить «по-своему», а не по тому «как принято» в социуме» — заявила психолог.

Большинство участников опроса считают, что компаниям не стоит вмешиваться в романтические отношения сотрудников. Более половины респондентов заявили, что личная жизнь — зона ответственности самого человека. При этом 39% россиян допускают формат мягких рекомендаций без прямых запретов, если отношения начинают сказываться на рабочих процессах и комфорте команды.

70% респондентов рассказали, что никогда не флиртовали в рабочих переписках, а 15% делали это крайне редко. Лишь 3% россиян признались, что регулярно наблюдают заигрывания в рабочих чатах.

По результатам опроса, чаще всего романтические отношения завязывались у представителей маркетинга (25%) и креативных индустрий (23%). Реже всего — в сферах строительства и ремонта (2%) и образования (3%).

Большинство служебных романов начинаются во время совместных рабочих задач и проектов (33%). Корпоративные мероприятия оказались на втором месте (26%), а «знакомство на рабочем месте» — на третьем (18%).

В список основных опасений, связанных с офисными романами, попали конфликт интересов (21%), сплетни и обсуждения в коллективе (20%), а также риск потерять профессиональную репутацию (20%).