Психолог рассказала о причинах предновогодних необоснованных трат

Практикующий психолог Ольга Черемнова рассказала, что нередко необоснованные траты перед Новым годом помогают снять тревогу и создать ощущение радости.

«В конце года у многих накапливается усталость, и покупки начинают выполнять функцию эмоциональной компенсации», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, также импульсивные покупки может провоцировать желание соответствовать своему окружению и не выглядеть хуже других.

Ранее кандидат экономических наук доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Николай Перепёлкин рекомендовал составить реалистичный бюджет на новогодние праздники.