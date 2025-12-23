Психолог объяснил природу ночных кошмаров

Клинический психолог Григорий Мисютин выразил мнение, что ночные кошмары редко имеют одно объяснение.

«Чаще они — смесь тревог, внутренних конфликтов и незавершённых эмоциональных процессов», — сказал он в беседе с aif.ru.

По его словам, люди склонны считать любой яркий, пугающий сон «травмой из прошлого», но научные данные говорят обратное.

Как пояснил Мисютин, нормой считаются кошмары, возникающие изредка после стресса или переживаний последних дней. Состояние после пробуждения стабилизируется в такой ситуации довольно быстро.

Ранее психолог Юлия Куликова-Цай рассказала, что тревожность появляется в тот момент, когда мозг перестаёт понимать, что происходит.