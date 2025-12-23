Семь признаков того, что женщина точно испытала оргазм

Оргазм — это кульминация сексуального возбуждения, которое проявляется в физических реакциях. Их количество и интенсивность зависят от индивидуальных особенностей человека. Об этом сексолог Патти Бриттон рассказала журналу The Voice.

Женщины испытывают оргазм по-разному, но есть ряд общих признаков, например, покраснения и повышение температуры кожи на лице, шее, груди и спине. Это происходит из-за быстрого притока крови, который провоцирует выброс гормонов.

Во время кульминации многие девушки отмечают учащённые дыхание и пульс, а после неё — резкое и сильное расслабление всего тела. Оргазм также наполняет мозг гормонами удовольствия, такими как окситоцин и дофамин. Вместе они вызывают чувство эйфории, удовлетворения и эмоциональной привязанности к партнёру.

Ещё один признак — усталость после секса и крепкий сон. Учёные объясняют такой эффект выбросом гормонов окситоцина и пролактина. Помимо этого многие женщины во время кульминации сталкиваются непроизвольным сокращением мышц в области влагалища, ануса, стопах, бёдрах, ягодицах и животе. Последний признак оргазма — высокая чувствительность вульвы, клитора и других эрогенных зон.