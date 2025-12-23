Почему некоторые люди раз за разом принимают неверные решения

Ученые поняли, почему некоторые люди не в силах перестать совершать неверный выбор
Задумывались ли вы, почему вы или ваши друзья раз за разом принимаете неверные решения? Ответ может оказаться сложнее, чем кажется, поскольку основан на биологических сигналах, влияющих на наш выбор.
Исследователи из Болонского университета под руководством Джузеппе ди Пеллегрино изучили процессы ассоциативного обучения и неадаптивного принятия решений. Их выводы показывают, что именно сигналы, на которые опирается человек, часто становятся решающим фактором между удачным и провальным исходом.
Исследование опубликовано в The Journal of Neuroscience. В нем изучался процесс принятия решений у людей, ориентирующихся на сигналы, которые предсказывают вознаграждение, и движутся в этом направлении. Их антиподы — люди, ориентирующиеся на цели, которые игнорируют сигналы и направляются прямо к месту, где находится вознаграждение.
Павловское обучение
Некоторые люди в большей степени, чем другие, полагаются на сопутствующие сигналы (например, изображения или звуки) при принятии решений — это известно как павловское обучение. Таким индивидуумам сложнее обновлять свои убеждения и разрывать устоявшиеся ассоциации, когда эти сигналы начинают указывать на рискованные последствия. Со временем это может приводить к все более невыгодным решениям.
С помощью отслеживания движений глаз, пупиллометрии (измерения размера зрачка) и компьютерного моделирования ученые показали, что люди, внимание которых притягивают сигналы, предвещающие награду, медленнее корректируют свои ожидания, что ведет к искаженным решениям. По мнению авторов, это открывает новый взгляд на природу негибкого поведения, характерного для таких состояний, как зависимости или компульсивные расстройства.
Эксперимент был построен на модифицированной парадигме павловско-инструментального переноса и состоял из трех этапов. Во всех заданиях испытуемым показывали изображение игрового автомата с двумя экранами.
На первом, павловском этапе обучения, участники запоминали, какие визуальные сигналы предсказывают тот или иной результат. Инструментальная фаза обучения позволяла им понять, какие действия ведут к конкретным последствиям. Наконец, фаза переноса тестировала павловскую предвзятость, показывая, влияют ли усвоенные сигналы на выбор действий.
Результаты выявили, что именно ориентированные на сигналы участники позволяют связанным с вознаграждением стимулам влиять на свое поведение: только у них наблюдалось большее расширение зрачков в ответ на такие сигналы по сравнению с нейтральными. Таким образом, эти сигналы действуют как «мотивационные магниты», захватывая внимание и мешая оптимальному принятию решений.
Со временем те, у кого в приоритете цель, быстро адаптировали свои оценки, тогда как ориентированные на сигнал делали это гораздо медленнее и упорствовали в неадаптивной предвзятости. Как следствие, они в значительной степени полагались на устаревшие значения стимулов, что вело к неправильному выбору.
Для людей с компульсивными расстройствами или зависимостью связь между сигналами и результатами выбора может подстегивать неверные решения. Паттерны, отмеченные в исследовании, зеркально отражают поведение, часто наблюдаемое у зависимых лиц, когда сигналы продолжают управлять действиями, несмотря на негативные последствия.
Будущие исследования могли бы изучить клинические группы с психическими расстройствами, а также проверить, могут ли фармакологические или когнитивные вмешательства изменить скорость обучения, заключили авторы.
Сожаления: они есть у каждого
В рамках национального репрезентативного исследования в 2011 году Моррисон и Розе опросили 270 американцев об их самых значительных ошибках в жизни. Чаще всего респонденты сожалеют о решениях:
- в романтической сфере — 19%,
- семейной жизни — 16%,
- образовании — 14%,
- карьерном выборе — 13%,
- о решениях, связанных с воспитанием детей — 9%.