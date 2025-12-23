Почему в декабре время для человека идет быстрее

Человеческий мозг оценивает время через память, события, эмоции. У многих именно декабрь соответствует ощущениям, когда время словно начинает сжиматься.

Внимание большинства людей в декабре направлено на будущее событие - Новый год. Именно поэтому наш мозг хуже запоминает то, что происходит в настоящее время. Из-за этого события в декабре субъективно ощущаются человеком как более короткие. Результаты исследований показывают, что чем выше эмоциональный уровень при ожидании события, тем быстрее проходит время до него.

Когда мы вспоминаем прошедший месяц, то мозг оценивает количество ярких и отличающихся друг от друга событий. Если дни были однотипными, то память делает этот отрезок времени субъективно короче. Так часто происходит с декабрём, и психологи называют этот эффект ретроспективным восприятием времени.

Чем больше ярких и новых впечатлений мы получаем в какой-то период, тем он кажется длиннее субъективно. Поэтому детство представляется нам бесконечно растянутым во времени. Согласно данным нейропсихологических исследований, новизна усиливает создание новых "меток" памяти. Если же событий мало или они однотипны, часто повторяются, то таких "якорей" формируется меньше.

Новый год всегда воспринимается нами и как психологическая граница. В результате внимание человека фокусируется не столько на днях и событиях, сколько на границе между старым и новым. Эти временные маркеры усиливают чувство скачка во времени. Декабрь в итоге сжимается почти в одно мгновение перед точкой перехода - наступлением января.