Ученые выяснили, как улыбка упрощает жизнь

Исследователи из Университета социальных и гуманитарных наук Польши провели исследование, которое показывает, как эмоциональная мимикрия влияет на восприятие людей. В статье, опубликованной в журнале Emotion, ученые выяснили, что мы чаще подражаем людям, выражающим радость, и воспринимаем таких людей как более привлекательных и заслуживающих доверия.

Эмоциональная мимикрия — это подражание выражениям лиц других людей, которое помогает в построении социальных отношений и лучше понять собеседника. Ученые изучили, как эмоциональное подражание влияет на то, как мы приписываем людям черты характера, например, доверие, уверенность и привлекательность. Для этого было проведено три эксперимента с участием 172 человек.

Эмоции и восприятие личных качеств

В ходе эксперимента участникам показывали лица людей с разными выражениями эмоций — радости, грусти и гнева — и просили оценить их социальные качества. Реакции участников фиксировались с помощью электромиографии (ЭМГ), которая измеряла активность лицевых мышц.

Результаты показали, что люди чаще зеркалят чужую радость, чем грусть или гнев, особенно если человек, которому они подражают, социально похож на них. При этом людям, выражающим радость, склонны доверять и воспринимают их как более привлекательных.

Это подтверждается экспериментами: участники чаще оценивали улыбающихся людей как более достойных доверия. Гнев или грусть, наоборот, реже вызывали подражание и воспринимались менее положительно.

При этом, чем больше человек имитирует улыбку другого, тем больше он будет доверять этому человеку. Радостные выражения лиц были связаны с более высокими оценками таких личных качеств, как доверие и уверенность.

Улыбка как знак доверия

В третьем эксперименте, виртуальной «игре на доверие», участники делились баллами с другими игроками, чьи лица они видели на экране. Люди и здесь чаще доверяли тем, кто улыбался.

«Наше исследование подтверждает, что выражение лица, особенно радости, играет ключевую роль в том, как мы оцениваем других людей. Люди, которые улыбаются, воспринимаются как более достойные доверия и привлекательные», — говорит Михал Ольшановский, один из авторов исследования.

Эти результаты подчеркивают, как важна улыбка для формирования отношений.