Абьюзеры, асексуалы и одержимые: жены «странных» мужчин поделились опытом

Если чего-то в жизни через край — плохо. Если нет вообще — тоже плохо. Так и в физическом проявлении любви: на одном полюсе жизнь становится пресной, на другом — превращается в ад. Как быть, если ваш партнер помешан на сексе, а вы — нет? Или если вы хотите близости, но вторую половинку плотская любовь интересует не чаще пары раз в году?

Муж затерроризировал

Я очень, очень устала, я просто выжатый лимон, — признается 30-летняя молодая мама Надя. — И усталость моя вовсе не от малыша, а от мужа.

Поженились Надя и Виталий четыре года назад. Он — надежный, очень романтичный и, что было особенно важно для Нади, страстный. Она всегда считала, что духовное невозможно без физического и настоящей любви без прекрасного, эмоционального секса не существует.

После свадьбы молодожены сняли отель на острове в океане. Две недели — как в раю. Запретных тем и желаний не было, обоим все нравилось. Вернулись в Москву — и страсть не пропала. С работы оба поскорее спешили домой.

Мне тогда казалось, что я самая счастливая на свете, — вспоминает молодая жена, — ведь у меня есть всё. Но я не понимала, что этого «всё» может быть чересчур. Да, я всегда была эмоциональная натура, но не настолько же! Виталик хотел заниматься этим по нескольку раз в день — и утром после сна, и днем, и вечером. Иногда он мог разбудить меня для этого и ночью, а мне к восьми утра на работу... Поначалу мне это нравилось, но потом я стала и морально, и физически уставать. И даже ощущения уже стали не те...

Когда Надя узнала, что беременна, она обрадовалась не только тому, что станет мамой. Но и отдохнет от непрерывного секса.

Муж продержался две недели, — вспоминает Надя. — А потом снова начал настаивать: «Давай тихонечко, давай чуть-чуть». В итоге наша бурная интимная жизнь возобновилась и дошла до того, что у меня случилась угроза прерывания беременности. Только это охладило его сексуальный пыл. Но когда родился Никита, муж возобновил свои приставания, он меня буквально затерроризировал.

Надя признается, что хочет подать на развод — настолько ей тяжело. Но проблема в том, что она любит Виталика.

Кроме повышенного либидо, у мужа практически нет недостатков, — утверждает она. — Знаю точно: он станет настаивать на сохранении брака, а значит, придется идти в суд, тем более что у нас ребенок. Ну и представляете, как я буду там озвучивать причину развода? А если дело отдадут на рассмотрение судьи-мужчины, будет еще более неловко!

Разные кровати и велопробег

Чтобы давать советы партнерам, один из которых умеренно активен, а второй хочет много и постоянно, нужно найти причину такой гиперсексуальности. Потому что это может быть как высокое либидо, так и навязчивое сексуальное поведение, — поясняет сексолог Ольга Соколова. — Во втором случае речь идет о психическом расстройстве или других проблемах, не входящих в понятие нормы.

Если партнер может себя контролировать и сдерживать свои пылкие порывы в тех ситуациях, когда они неуместны, если он уважает границы любимого человека и секс для него — не способ уйти от проблем, а просто удовольствие, это норма.

Но бывает и по-другому — когда партнер круглые сутки думает только об «этом» и не может переключиться ни на что другое, навязчиво требует близости в любое время и любой ценой. А если получает отказ, ведет себя агрессивно либо удовлетворяет свои потребности другими способами или с другими партнерами. И в этом случае, по мнению сексолога, причина может быть серьезной. В каких-то случаях такая компульсивная сексуальность требует помощи специалиста, потому что может сигнализировать о серьезных расстройствах личности.

Бывает, что с помощью повышенной сексуальности человек пытается снять тревогу, неуверенность или даже физическую боль, — рассказывает эксперт. — А некоторые с помощью безудержного секса «убирают» накопившуюся агрессию. Причем партнер становится просто одержим своим желанием, как любой человек с зависимостью. Слова «нет» для зависимого не существует, ради получения удовольствия (а по сути — снятия своей внутренней проблемы) он бесцеремонно нарушает чужие границы.

Начальник-абьюзер раззадорил

Когда речь идет о гиперсексуальности, важно учитывать все факторы и, в частности, понять, насколько давно у человека такая проблема, — поясняет психолог Евгений Левин. — Супругам стоит откровенно и доверительно обсудить эту тему и попытаться вспомнить: такая сильная половая конституция у одного из них была всегда, наблюдается последние год-два или все случилось внезапно — например, месяц назад, тогда как до этого секс в его жизни не стоял на первом месте.

Психолог поделился случаем из практики. Однажды на прием пришла пара, в которой муж, всегда спокойный, мягкий и скупой на эмоции человек, вдруг помешался на сексе, причем стал доминирующим, и даже сам не мог объяснить, в чем причина. Постепенно разматывая этот клубок вместе со специалистом, страстный супруг с удивлением обнаружил, что начало периода гиперсексуальности совпадает со сменой руководства у него на работе. На смену доброму и адекватному начальнику, ушедшему на пенсию, пришел молодой карьерист, который сразу начал унижать подчиненных и придираться по мелочам.

Мой 46-летний клиент, назовем его Андреем, был намного старше и опытнее своего босса, — рассказывает психолог. — Конечно же, такое отношение начальника его сильно ранило, задевало самолюбие, вгоняло его в стресс, ведь он не мог постоять за себя. Во-первых, не хотел терять работу, во-вторых, не позволяла природная мягкость. Дома по вечерам в голову постоянно лезли воспоминания о полном унижений рабочем дне, и психика сама придумала, как от них избавиться. Секс с женой стал для Андрея одновременно и способом отвлечься, и возможностью выйти из роли мальчика для битья. В постели он мог быть смелым, дерзким, властным, выплеснуть накопившуюся энергию — и хорошо, что именно таким способом, а не путем переноса раздражения и агрессии на жену.

Как уточняет психолог, Андрей снимал постоянный стресс именно так лишь потому, что не умел делать это иначе. Когда же выяснилось, что существует много других способов исправить сложившуюся на работе ситуацию, его сексуальная активность пришла в нормальные рамки.

Любовь к «снежной королеве»

У Лизы и Дани очень странный брак. Со стороны — идиллический. Ходят за ручку или в обнимку. На работу — вместе, с работы — вместе, на выходных — в кино. Однако вечера в семейном гнездышке полны драматизма, слез и взаимных упреков.

Моя Лиза такая красавица — длинные ноги, шелковистые волосы, прекрасная фигура. Мне она казалась такой чувственной, такой нежной, что я даже представить себе не мог, что за этой внешностью скрывается «снежная королева» — в том смысле, что ей абсолютно неинтересен секс, — вздыхает Даниил. — Когда мы только встречались, она вела себя неприступно: дальше объятий и поцелуев дело не шло. Я думал, что это связано с ее моральными принципами — мол, до свадьбы ни-ни. Но после свадьбы ничего не изменилось.

Как признается молодой муж, на интим Лиза соглашается с большим трудом, причем ей нужно очень долго настраиваться. А однажды она призналась мужу: «Дань, прости, но я асексуалка. Мне это вообще неинтересно».

Все, что я смог сделать, — это уговорить ее отдавать супружеский долг почаще, ведь я живой человек и у меня обычные мужские желания, — вздыхает Даниил. — Она согласилась, и теперь раз неделю у меня «праздник». Говорю в кавычках, потому что я прекрасно понимаю: Лиза все это делает только ради меня, для «галочки», не получая от процесса никакого удовольствия. И она честно в этом признается. Так еще и подарок за это требует, ведь она, как сама выражается, переступает через себя. Но она не понимает, что для меня как мужчины важно не только самому удовольствие получить, но и любимую женщину порадовать. И не подарком, а физически. Бывает, придем в комнату сексом заняться, а вместо этого целый час отношения выясняем. Я выплескиваю ей свои обиды, она мне в ответ: «Неужели, кроме этого бессмысленного секса, тебя ничего не интересует?»

Даниил констатирует, что любой в его положении начал бы изменять. Однако он не такой — не может предать свою любимую женщину. Даже такую холодную, как Лиза. Он хочет от нее детей и верит, что ее можно «вылечить».

Я вообще не понимаю, что хорошего в сексе, — признается Лиза, с которой тоже удалось поговорить. — Я понимаю, что без него человечество не может продолжать род, но испытывать от всего этого удовольствие? Странно. Целовать мужа мне приятно. Когда он меня обнимает, испытываю чувство нежности, тепла, ощущаю уют. Ну, почти так же, как если бы я обнимала свою любимую бабушку, милого соседского малыша или доброго пса. Именно поэтому я рада уснуть, обняв мужа, и я, безусловно, его очень люблю.

Не все асексуалы безнадежны

На самом деле асексуальность — явление не такое и редкое: согласно научным исследованиям и опросам в разных странах, таких людей на планете от 1 до 4 процентов. Цифра, согласитесь, немаленькая. Причем, как утверждает наука, это не психическое заболевание, а особенность. Поэтому «вылечить» асексуала нельзя — как нельзя «вылечить» того, кто не любит апельсины или равнодушен к футболу.

Асексуал не испытывает сексуального влечения, причем постоянно, с рождения, — поясняет Ольга Соколова. — То есть если женщина или мужчина получали удовольствие от близости, а потом вдруг перестали, это не асексуальность. Такое может происходить от стресса, депрессии, психотравмы, перенапряжения. Даже обычная загруженность домашними или рабочими делами может привести к временному охлаждению: более важные вопросы вытесняют сексуальное влечение. Это как потеря аппетита в стрессовой ситуации. У асексуалов все не так.

«Но неужели любимый человек никогда не сможет испытать удовольствие от близости?» — может расстроиться тот, кому довелось стать супругом асексуала. Эксперт успокаивает: не совсем. Оказывается, у асексуальности есть три вида: демисексуал (влечение есть, но только в случае очень сильного чувства и глубокой эмоциональной связи с партнером), грейсексуал (желание есть, но проявляется редко и чуть-чуть) и абсолютный асексуал (влечения нет совсем). Только в последнем случае ждать от партнера интереса бесполезно.

Из того, что рассказывает Даниил, сложно определить, в какой степени асексуальность выражена у его жены, — поясняет эксперт. — Возможно, в ней проснется это желание. Лизе нравятся объятия и поцелуи, прикосновения мужа не вызывают отторжения, а даже, наоборот, приятны. И главное — она уверена, что его любит, а он уверен, что любит ее.

По словам сексолога, пробуждение желания у партнера может быть постепенным: устраивайте совместные просмотры романтических фильмов и ужины при свечах, делайте по вечерам нежный расслабляющий массаж (можно начать со стоп или пальцев рук), почаще прикасайтесь к партнеру и постарайтесь понять, какие именно прикосновения ему больше всего нравятся. Если ваш холодный друг любит тактильность, это первый шаг к развитию сексуальности. Если любимый человек — абсолютный асексуал, пробудить желание не получится никаким способом, но можно создать ему такие условия, при которых акт близости он будет воспринимать как позитивное, приятное занятие. Да, асексуал не будет получать удовольствия в той степени, в какой его получают другие, но если в паре есть любовь, он всегда рад тому, что делает счастливым партнера.

Пример того, что никогда не нужно сдаваться и в этой жизни возможно все, — история 52-летнего инженера Дмитрия:

Мы познакомились два года назад на сайте знакомств, начали встречаться. Я вдова, он разведен, дети уже взрослые. Сначала Дима признался мне в любви, а потом сразу предупредил: «Я асексуален, эта тема меня не возбуждает». Мне стало очень горько, ведь Дима мне очень понравился. Да, мы уже не студенты, физические желания не во главе угла, но зачем себя хоронить-то? Я в свои 45 еще вполне хотела близости, тем более на тот момент уже несколько лет жила без мужа. Тот перед смертью говорил, что поймет, если я когда-нибудь построю семью с другим.

Жена Дмитрия решила не бросать нового друга. Она не давила на него и в то же время не пыталась соблазнять.

И вот на второй месяц знакомства случилось чудо. Мужчина поймал себя на мысли, что испытывает к своей любимой женщине то, чего никогда раньше не испытывал и всегда считал «ерундой». А еще через некоторое время из асексуала превратился в обычного мужчину.