Опытные в сексе мужчины дали советы девственникам

Мужчины, считающие себя опытными в сексе, дали советы девственникам. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Прежде всего, не занимавшимся сексом молодым людям посоветовали не переживать по поводу своей неопытности и не ожидать, что первая же интимная близость будет феерической.

«Не ждите, что все сработает с первого раза, будьте готовы остановиться, как только девушка скажет, что хочет остановиться. И что бы вы ни делали, не принимайте то, что вы видите в порно, за настоящий секс. В идеале все должно произойти с кем-то, в кого вы, по крайней мере, думаете, что влюблены, а он — в вас. Вы запомните этот момент на всю оставшуюся жизнь, делайте это с кем-то важным», — daylighthousekeeper, пользователь Reddit.

Также многие напомнили молодым людям о том, что очень важно пользоваться презервативами. Некоторые мужчины уточнили, как правильно их выбирать и использовать.

«Используйте смазку, совместимую с презервативом. Смазка на водной основе подходит для большинства презервативов. Найдите презерватив, который подходит вам по размеру. Измерьте окружность пениса, найдите в интернете размер, купите одну-три упаковки и примерьте их. Если презерватив сползает, когда вы слегка дергаете за него, то либо он слишком свободный, либо пенис был слишком влажным, когда презерватив надевали», — ShitTalkingAssWipe, пользователь Reddit.

Кроме того, молодым людям напомнили о важности женского удовольствия.

«Убедись, что она достигла оргазма, даже если ты не можешь заставить ее сделать это с помощью проникновения (это трудно для большинства женщин). Даже если она сама не девственница, сексом занимаются двое, и вам обоим будет гораздо приятнее, если вы оба испытаете оргазм», — DesperateComposer848, пользователь Reddit.

