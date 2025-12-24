Любители БДСМ назвали главные заблуждения о своих пристрастиях

Пользователи сети, практикующие БДСМ, назвали главные заблуждения о своих пристрастиях. Мифы о подчинении и доминировании любители таких практик постарались опровергнуть в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие любители БДСМ отметили, что они редко распространяют свои пристрастия за пределы спальни.

«У меня мало опыта, но я хорошо знакома с сообществом. Такие пары могут вести совершенно нормальную общественную жизнь, но в то же время практиковать БДСМ в спальне», — Creepy-Agency-1984, пользовательница Reddit.

Еще одна пользовательница объяснила: любовь человека к подчинению не значит, что он готов подчиняться всем подряд с первого слова.

«Подчинение на самом не дается даром, его заслуживают. Подчиненная не станет подчиняться только потому, что ты попросил ее называть себя папочкой», — Acrobatic-Tourist-66, пользовательница Reddit.

Также многие пользователи заявили, что доминирующие партнеры не ведут себя жестоко с подчиняющимися партнерами.

«Миф: Доминирующие ведут себя грубо с дрожащими застенчивыми подчиняющимися. Реальность: Доминирующий спрашивает: «Ты уверена?» несколько раз, в то время как девушка энергично кивает и просит бить ее сильнее, как будто ее ягодицы сделаны из стали», — Careless_Action_7932, пользователь Reddit.

