Женщинам посоветовали необычный способ мастурбации без рук

Сексопатолог Несс Купер посоветовала женщинам необычный способ мастурбации без использования рук. Об этом она рассказала в беседе с Metro.

По ее словам, суть метода заключается в том, что женщина сжимает или скрещивает бедра и затем достигает оргазма с помощью трения ноги на ногу.

«Многие испытывают первый оргазм, когда в детстве скрещивают ноги, особенно пытаясь сдержать желание пописать, когда поблизости нет туалетов. Другие, возможно, пробовали этот метод как ненавязчивый способ изучить мастурбацию, когда приходится находиться в одной комнате с родственниками», — говорит она.

Купер добавила, что такой мастурбацией можно заниматься и лежа, и стоя, и сидя. Благодаря тому, что эта техника не требует использования рук, она также подходит для тех, кто испытывает проблемы с подвижностью или для женщин с артритом кистей и запястий, добавила сексопатолог.

«Женщинам с проблемами тазового дна может быть легче достичь оргазма во время такой мастурбации, поскольку такая поза обеспечивает дополнительный приток крови к этой области», — отметила она.

Чтобы дополнить стимуляцию, Купер порекомендовала использовать секс-игрушки.

«Этот метод позволяет стимулировать как внешнюю, так и внутреннюю части клитора. Когда бедра трутся друг о друга, это может стимулировать и нервы, находящиеся в ногах, также связанные с гениталиями и усиливающие приятные ощущения», — заключили она.

