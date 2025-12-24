Любовники рассказали о том, что делали в постели, чтобы угодить партнерам

Женщины и мужчины рассказали о том, что они делали в постели, чтобы угодить партнерам, хотя на самом деле им это не нравилось. Своими тайнами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, одна женщина призналась: она притворяется, что ей нравится, как партнер обращается с ее ягодицами.

«Он слишком сильно раздвигает мои ягодицы, и мне кажется, что меня вот-вот разорвут пополам», — badatdirections_, пользовательница Reddit.

Другой пользователь рассказал, что ему не нравилось то, что партнерша просила его делать во время секса.

«Она просила одновременно двигаться в ней, трогать ее и произносить грязные словечки. Я чувствовал себя одним из тех музыкантов, которые играют на пяти разных инструментах одновременно. В некотором роде это было просто необходимо, но это всегда выводило меня из себя», — MahaloMerky, пользователь Reddit.

Другой мужчина отметил, что ему никогда не нравилось желание его партнерши часто менять позы.

«Я совсем не против сменить позу, но, боже мой, когда это происходит каждые 20 секунд, это невыносимо. Однажды девушка разбила мне нос — она была сверху и хотела развернуться (когда я все еще был внутри нее), чтобы изобразить наездницу задом наперед, а вместо этого врезала мне по лицу», — weeklycreeps, пользователь Reddit.

