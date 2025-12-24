Почему люди стыдятся из-за получения дорогих подарков

Россияне рассказали о чувствах при получении дорогих подарков. Результатами опроса с «Лентой.ру» поделился сервис онлайн-психотерапии «Ясно» и сервис покупки миддл-ап товаров «Ozon Селект».

Аналитики выяснили, что более половины респондентов убеждены в значимости подарков для отношений. Так, 38 процентов из них считают, что подарки усиливают чувство близости, а 26 процентов верят, что такие жесты позволяют лучше узнать друг друга.

При этом 37 процентов опрошенных признались, что испытывают стыд при получении дорогих вещей. В зависимости от личных страхов такие презенты способны вызвать чувство стыда (37 процентов) и даже привить ощущение долженствования перед дарителем (17). Тем не менее большинство россиян с радостью принимает дорогие подарки — так ответили 70 процентов из них.

Кроме того, неумение принимать подарки часто истекает из общей неспособности человека заботиться таким образом о себе. По результатам исследования, лишь 5 процентов россиян одаривают себя на регулярной основе.

