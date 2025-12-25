Эксперт посоветовал технику, помогающую правильно загадать желание

Традиция сжигания записки с желанием на Новый год поможет добиться поставленной цели. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

© Unsplash

По его словам, переход с 31 декабря на 1 января работает как мощная временная отметка. Она помогает мозгу легче отделить старую версию себя от новой, готовой начать действовать для достижения появившейся цели. Таким образом, в этот период охотнее запускаются любые изменения.

«В самом сжигании послания нет никакой магии, но это отлично работает как психотехника. Потому что любое ритуальное действие успокаивает, помогает собраться, дает ощущение контроля. И в данном случае оно становится кнопкой запуска, которая помогает психике переключиться на работу над поставленной задачей».

Однако, чтобы желание сбылось, важно еще и правильно его загадать. Лучше всего работает техника под названием WOOP: wish – желание, outcome – результат, obstacle – препятствия, plan – план, отметил эксперт.

«То есть для начала следует сформулировать само желание, и делать это нужно на позитиве, убирая все отрицательные частицы. Также важна конкретика: не "хочу похудеть", а "хочу скинуть вес на 10 килограммов», – отметил Самбурский.

Кроме того, вместе с желанием важно сразу написать первый микрошаг, который человек сделает для приближения к мечте в ближайшие сутки-двое, подчеркнул психолог.

«Также важно представить, каким будет результат».

Дальше надо подумать о препятствиях, которые могут встать на пути к желаемому, и составить простой план, способный подстраховать в случае, если захочется отступить от своей цели.

«Например, если руководитель будет давить и заставлять делать дополнительную работу, переключу свое внимание на просмотр вакансий на рынке труда», – пояснил Самбурский.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что вера в Деда Мороза способствует формированию у детей уверенности в себе. В таком случае родителям необходимо отказаться от историй, когда волшебник делает подарки только тем, кто хорошо себя вел на протяжении года. Важно, чтобы ребенок понимал: он может быть разным и его любят таким, какой он есть.